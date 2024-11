Ungarn unterstützt die Ukraine seit Ausbruch des Krieges mit über 98 Mrd. Forint

Ungarn hat der Ukraine in den vergangenen tausend Tagen des russisch-ukrainischen Krieges und den aus dem Nachbarland ankommenden Flüchtlingen Finanzmittel in Höhe von 98,5 Mrd. Forint (239,8 Mio. EUR) zur Verfügung gestellt, sagte der Staatssekretär für religiöse Angelegenheiten im Büro des Ministerpräsidenten am Freitag am Grenzübergang Beregsurány – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Auf einer Pressekonferenz hob Miklós Soltész den enormen Beitrag von sechs Wohltätigkeitsorganisationen hervor, die 5.500 Tonnen Lebensmittel, Kleidung und medizinische Ausrüstung im Gesamtwert von 13 Milliarden Forint in die Ukraine geliefert haben. Ungarn habe in einer massiven Zusammenarbeit bisher 1.437.000 Flüchtlinge versorgt, sagte Soltész und fügte hinzu, dass in den fünf Hilfszentren an der Grenze 673.000 Menschen aufgenommen worden seien.

In seiner bisher größten humanitären Aktion hat Ungarn den Flüchtlingen Unterstützung in Form von Unterbringung, Verpflegung, Kleidung, medizinischer Versorgung, Beschäftigung, Bildung und kostenlosem Transport sowie kostenlosem Urlaub für Familien gewährt, so der Staatssekretär. Er wies darauf hin, dass Ungarn der Ukraine auch im Energiesektor in Form von Stromübertragungen geholfen habe. Soltész sagte, Ungarn werde sich weiterhin um die Flüchtlinge kümmern, unabhängig davon, ob sie polnischer, ukrainischer oder ungarischer Herkunft seien.