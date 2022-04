Regierungsvertreter lobt Ungarns Umgang mit Flüchtlingen

Miklós Soltész, Staatssekretär für Kirchen- und Minderheitenfragen, hat nach einem Besuch von Hilfspunkten an der ungarisch-ukrainischen Grenze am Mittwoch die Betreuung von Flüchtlingen aus der Ukraine durch Ungarn gelobt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Ungarische Strafverfolgungsbehörden, Gemeinden, Regierungsstellen, Wohltätigkeitsorganisationen und Freiwillige hätten eine „ausgezeichnete“ Arbeit geleistet, um den Flüchtlingen zu helfen, obwohl das Land „oft schändlichen Angriffen aus der ukrainischen politischen Sphäre, einschließlich des ukrainischen Präsidenten, ausgesetzt war“, so Soltész gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien innahe der Grenze.

Die Ungarn hätten den Flüchtlingen geholfen, „trotz der schändlichen Angriffe, trotz der Versuche, sich in das ungarische Wahlsystem einzumischen, und sogar trotz der Tatsache, dass die ethnische ungarische Gemeinschaft in den Unterkarpaten in den letzten Jahren leider vielen Angriffen und Entscheidungen ausgesetzt war, die ihr das Leben erschwert haben“, so Soltész.