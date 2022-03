Staatliches Hilfsprogramm sammelt 540 Millionen Forint an Spenden für ukrainische Flüchtlinge

Im Rahmen des staatlichen Hilfsprogramms für ukrainische Bürger, die vor dem Krieg fliehen, wurden bis Sonntagmorgen 540 Millionen Forint (1,4 Mio. EUR) an Spenden gesammelt, wie der Staatssekretär für Kirchen- und Minderheitenbeziehungen mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einem Gespräch mit dem öffentlich-rechtlichen Sender Kossuth Radio ermutigte Miklós Soltész die Öffentlichkeit, sich weiterhin ehrenamtlich zu engagieren, Geld und Lebensmittel zu spenden und denUnterkunft zu gewähren. Die an dem Programm beteiligten Wohltätigkeitsorganisationen haben mehr als 59.000 Menschen an den Hilfspunkten an der Grenze und an den Budapester Bahnhöfen mit rund 200 Millionen Forint unterstützt, so Soltész. Er wies darauf hin, dass die Regierung zunächst 600 Millionen Forint und anschließend weitere 1,3 Milliarden Forint für die Menschen in der westukrainischen Regionund in anderen Teilen des Landes zur Verfügung gestellt habe.

Gleichzeitig forderte er die linke Opposition auf, „nicht mit dem Feuer zu spielen“ und Ungarn nicht aufzufordern, Waffen oder Truppen in die Ukraine zu schicken. „Diejenigen, die sagen, wir sollten uns daran beteiligen, begehen eine große Sünde gegen die Ungarn in den Unterkarpaten“, sagte er und betonte, dass die derzeitige Situation Beharrlichkeit, Geduld und Liebe erfordere. Die Regierung hat am 25. Februar ihre Hilfskampagne „Brücke für die Unterkarpaten“ gestartet.