Orbán: „Wir werden allen Bedürftigen helfen“

Ungarn sei in der Lage, allen Bedürftigen aus der Ukraine Hilfe und Unterstützung zukommen zu lassen, sagte der Ministerpräsident am Donnerstagabend in Kisvárda, nahe der ukrainischen Grenze – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Viktor Orbán hielt sich seit Mittwoch drei Tage lang in der Region auf, um die Vorbereitungen für eine neue Flüchtlingswelle zu organisieren. In einem auf Facebook geposteten Video sagte er, dass die Zahl der Flüchtlinge, die seit Ausbruch des Krieges in Ungarn ankommen, am Donnerstag voraussichtlich 450.000 überschreiten werde. Orbán sagte, er und der Innenminister besuchten Polizei- und Katastrophenschutzeinrichtungen, die eine entscheidende Rolle bei der Versorgung derspielen. „Die Koordinierung läuft gut. Wir haben die Ressourcen, um eine noch größere Zahl von Flüchtlingen zu versorgen“, sagte Orbán und dankte der Polizei und dem Katastrophenschutz für ihre Arbeit.

Später besuchte der Ministerpräsident das örtliche Krankenhaus, das mit der Behandlung kranker Flüchtlinge betraut ist. „Das Personal hier ist gut darauf vorbereitet, eine wachsende Zahl von Menschen zu versorgen“, sagte er. Orbán dankte den Einwohnern von Kisvárda für die Unterbringung einer großen Zahl von Kindern aus der Ukraine.