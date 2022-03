Ungarn bereitet sich auf die Aufnahme weiterer Flüchtlinge vor

Ungarn bereitet sich darauf vor, mehr Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine helfen zu können, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Mittwoch – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In den nächsten drei Tagen werde Ungarn an einem Plan arbeiten, um der Herausforderung eines möglichen Anstiegs des Flüchtlingszustroms zu begegnen, sagte Orbán in einer Videobotschaft auf Facebook. Unter Berufung auf Berichte vom frühen Mittwoch sagte der Ministerpräsident, dass Ungarn bisheraufgenommen hat. Der Krieg lasse nicht nach, sondern dehne sich aus, sagte Orbán auf dem Weg zu einem Armeestützpunkt im ostungarischen Debrecen und fügte hinzu, dass Ungarn ab nächster Woche möglicherweise einen verstärkten Zustrom von Flüchtlingen zu verzeichnen habe. „Dies stellt eine große Herausforderung für uns dar“, sagte er.

Der Grund für die hohe Zahl der Flüchtlinge sei, dass die Menschen nun direkt vor dem Krieg fliehen müssten. „Wir sind stolz darauf, dass Ungarn bisher in der Lage war, jeden Flüchtling zu versorgen, und in den nächsten drei Tagen werden wir die Verteidigungsoperation der nächsten Woche organisieren, damit wir weiterhin allen Bedürftigen helfen können“, sagte Orbán. Die Regierung hat erklärt, dass die ungarische Flüchtlingshilfe die größte humanitäre Aktion in der Geschichte des Landes darstellt.