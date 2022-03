Pintér: Ungarn nimmt Kriegsflüchtlinge auf und akzeptiert Asylanträge

Ungarn wird die Einreise von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine zulassen und deren Asylanträge „nach angemessenen Kontrollen“ akzeptieren, sagte Innenminister Sándor Pintér nach einem Treffen der Innenminister der Europäischen Union in Brüssel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

werde auch weiterhinfür die Ukraine leisten, insbesondere für die Region Transkarpatien, in der es eine große ungarische Minderheit gibt. Keinem Ukrainer, der vor dem Krieg flieht, könne es in Ungarn schlechter gehen als denjenigen, die aus „fernen Ländern ohne Papiere“ ankommen, sagte er in einer Erklärung. Pintér forderte die EU außerdem auf, die Bereitstellung von Soforthilfe für Mitgliedstaaten zu prüfen, die direkt von der Migrationswelle betroffen sind.

Seit dem 24. Februar seien fast 90.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine in Ungarn eingetroffen, sagte Regierungssprecherin Alexandra Szentkiralyi am Montag und fügte hinzu, dass die ungarische Regierung den Flüchtlingen jede mögliche Hilfe und Unterstützung zukommen lasse.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Alle ungarisch-ukrainischen Grenzübergänge seien rund um die Uhr geöffnet. Das nationale Katastrophenschutzzentrum OKF koordiniere die Unterbringung der Flüchtlinge und helfe ihnen auch auf andere Weise. Die Regierung hat einen Nationalen Koordinierungsrat für humanitäre Hilfe eingerichtet, der Spenden sammelt, sie an die Bedürftigen weiterleitet und Wohltätigkeitsorganisationen bei der humanitären Hilfe unterstützt, sagte sie.