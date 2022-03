Budapester Frühlingsfestival bietet 170 Programme

Das Budapester Frühlingsfestival bietet zwischen dem 29. April und dem 15. Mai 170 Programme, darunter Konzerte, Theateraufführungen und Tanzveranstaltungen, wie die Organisatoren mitteilten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Festival beginnt mit mehreren, darunter Flashmobs auf dem Kolosy- und dem Teleki-Platz sowie auf dem Fény-Straßenmarkt anlässlich des Internationalen Tanztages. Am Abend zeigt die Éva Duda Dance Company zwei neue Produktionen, den „Goldenen Schnitt“ und „I Shall Be Free“, an einem neuen Veranstaltungsort, der in der ehemaligen Mineralwasserabfüllanlage der Margareteninsel eingerichtet wurde.

Am 30. April erwarten unter anderem Folk-, Hip-Hop-, argentinische Tango- und Salsa-Tänzer das Publikum von 10 bis 20 Uhr auf dem zentralen Madách-Platz zum Tanz. Am selben Tag gibt das Budapest Festival Orchestra ein Konzert mit Werken amerikanischer Komponisten, darunter William Grants „Still Darker America“, John Adams‘ „Violinkonzert“ und Charles Ives‘ „Symphonie Nr. 2“. Im Vígszínház zeigt das polnische TR Warschau am 4. und 5. Mai das preisgekrönte Drama „Pieces of a Woman“ von Kata Weber. Im Rathauspark ist die Ausstellung „The Hungarians“ des Schweizer Fotografen Michael von Graffenried zu sehen, während das Jazzfest Budapest vom 27. April bis zum 12. Mai Konzerte von 200 Künstlern verschiedener Generationen in Musikclubs, Cafés und unter freiem Himmel bietet.