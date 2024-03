Budapester Frühlingsfestival mit über vierzig Veranstaltungen

Das Budapester Frühlingsfestival bietet zwischen dem 29. April und dem 12. Mai über vierzig Veranstaltungen an dreißig Veranstaltungsorten, darunter Theater, Ausstellungs- und Konzerthallen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Organisator des Festivals, Budapest Brand, erklärte, die Veranstaltung stehe im Zusammenhang mit dem 20. Jahrestag des Beitritts Ungarns zur Europäischen Union, wobei viele der Programme „unsere intellektuellen und emotionalen Beziehungen zu Europa reflektieren“. Zu den neuen Veranstaltungsorten gehören das kürzlich wiedereröffnete Merlin-Theater und die Rathauspassage, heißt es in der Erklärung. Ein Konzert des Chamber Orchestra of Europe wird das Festival am 29. April eröffnen, gefolgt von einem Open-Air-Konzert zur Eröffnung des Budapester Jazzfestivals anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des EU-Beitritts Ungarns am 30. April. Zu den internationalen Theateraufführungen gehören Rimini Protokoll aus Deutschland, Roger Bernat/FFF aus Spanien, Cirque Inextremiste aus Frankreich, Hooligan Art Community aus der Ukraine und Sarajevo War Theatre aus Bosnien.