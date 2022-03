Präsident Áder zum Weltwassertag

Es ist noch nicht zu spät, die Erde zu retten, aber die Menschen müssen ihre täglichen Gewohnheiten ändern, um die Umwelt zu schützen, sagte Präsident János Áder anlässlich des Weltwassertages am Dienstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Bedeutung desdürfe auch in Kriegszeiten nicht vergessen werden, sagte er bei einem Vortrag in der II. Rákóczi Ferenc Mittelschule. Die Umweltherausforderungen werden nicht nachlassen, und die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Energie könnte zu einem Engpass werden, wenn nicht in naher Zukunft Änderungen vorgenommen werden, fügte er hinzu. Áder wies darauf hin, dass trotz des Endes der Pandemie die Preise für Strom, Gas, Öl und Kohle rapide gestiegen sind und die Inflation weltweit einen Dreißigjahresrekord erreicht hat. Die Zahl der Hungernden habe stark zugenommen, und trotz der Verknappung der Ressourcen übersteige der weltweite Verbrauch die Ressourcen der Erde um das 1,7-fache, fügte er hinzu.

Der erhebliche Rückgang der Getreideproduktion infolge des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine könnte bereits kurzfristig schwerwiegende Auswirkungen haben, da die Vereinten Nationen in der Vergangenheit 85 % des an die Flüchtlinge gelieferten Getreides aus diesen beiden Ländern aufgekauft haben, sagte er. Die Entscheidungsträger müssen ihre Versprechen einhalten, aber auch der normale Bürger kann zu einem Wandel beitragen, indem er unnötige Einkäufe vermeidet, die Lebensmittelverschwendung einschränkt und den umweltbelastenden Verbrauch reduziert, so Áder.