Palkovics feiert das 20-jährige Bestehen der Andrássy Universität Budapest

Die deutschsprachige Andrássy Universität in Budapest werde „in Zukunft eine wichtige Rolle in Forschung und Innovation spielen“, sagte der Minister für Innovation und Technologie, László Palkovics, am Dienstag bei einer Feier zum 20-jährigen Bestehen der Universität – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Palkovics wies darauf hin, dassdas einzige Land neben den deutschsprachigen Staaten sei, das einen „vollständigen Bildungszyklus in deutscher Sprache“ vom Kindergarten bis zur Universität anbiete. In den ersten zwanzig Jahren habe sich die Andrássy Universität auf die Bildung konzentriert, während in den nächsten zwanzig Jahren „Forschung, Innovation und Entwicklung im Mittelpunkt stehen werden“, so der Minister.

Palkovics wies darauf hin, dass im Jahr 2021 rund 30.000 Ungarn im Bereich Forschung und Entwicklung beschäftigt sein werden, doppelt so viele wie früher, und fügte hinzu, dass 1,6 % des ungarischen BIP für diesen Sektor aufgewendet werden, doppelt so viel wie im Jahr 2016. Er wies auch auf die wichtige Stellung deutscher Unternehmen in der ungarischen Wirtschaft hin, die wiederum die Rolle der Universität in der Berufsausbildung stärken könnte.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Zoltán Pállinger, der Rektor der Universität, sagte, Andrássy sei ein europäisches Pilotprojekt, „eine internationale Universität in Budapest mit einem starken europäischen Fokus“. Die Universität sei ihrer Aufgabe verpflichtet, „eine Brücke zwischen den alten und den neuen Staaten der Europäischen Union, zwischen Theorie und Praxis, zwischen Universität und Arbeitsmarkt, eine Brücke innerhalb der wissenschaftlichen Gemeinschaft und zwischen den Bürgern zu sein“.