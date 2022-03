Zahnsteinentfernung bei RELAX DENTAL in Hévíz

GESCHENK: mit Polieren und Laserbehandlung

Der Frühling ist da, die Sonne scheint. Es ist an der Zeit, wieder mutig ein Lächeln zu wagen! Vergessen wir beim großen Frühjahrsputz nicht unsere Zähne, denn „Gesundheit beginnt im Mund“.





Die Augen sind der Spiegel unserer Seele, der Mund der unseres Körpers. Der Zustand der Zähne und des Zahnfleisches, sowie ein gesunder Mund strahlen Wohlbefinden und Kraft des ganzen Körpers aus.

Was aber ist Zahnstein?

Zahnstein wird aus Belag gebildet. Der Belag bindet anorganische Ionen aus dem Speichel, dadurch wird er immer härter und verkalkt langsam – so bildet sich Zahnstein, der nicht mehr zu Hause, sondern nur noch von einem Spezialisten in der Praxis entfernt werden kann. Die Zahnsteinbildung sollte alle sechs Monate von einem Zahnarzt kontrolliert und gegebenenfalls entfernt werden.

5 Gründe, Zahnfleischprobleme zu behandeln:

– Beheben von blutendem, geschwollenem Zahnfleisch

– Beseitigung von unangenehmem Mundgeruch

– ohne Behandlung kann sich eine schwere Parodontitis entwickeln, die bis zum Verlust von Zähnen führen kann

– Zahnfleischentzündung kann (unbehandelt) langfristig Diabetes des Typs II verursachen

– länger anhaltende Zahnfleischentzündung erhöht das Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Symptome einer Zahnfleischentzündung:

– rotes, dunkelrotes, geschwollenes Zahnfleisch

– das Zahnfleisch blutet beim Zähneputzen oder Essen

– Zahnfleischentzündung kann empfindliche Zähne und in schweren Fällen starke Schmerzen verursachen

Wir können Ihnen mit einem angst- und schmerzfreien Eingriff helfen, wenn Sie folgende Symptome haben:

– schmerzhaftes oder empfindliches rotes Zahnfleisch

– unangenehmer Atem

– Zahnfleischbluten beim Zähneputzen

– sichtbare Zahnhälse

– gut sichtbarer Zahnstein

– es entstehen Lücken zwischen den Zähnen

– wackelnde Zähne

In unserer Praxis in Hévíz behandeln wir Sie schmerzfrei und effektiv mit Lasertherapie. Da entzündetes Zahnfleisch viele Ursachen haben kann, sollten Sie sich einer zahnärztlichen Untersuchung unterziehen. Je später wir uns an einen Fachmann wenden, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass unsere Zähne gerettet werden können. Natürlich ist es viel wirtschaftlicher, Zähne zu erhalten, als sie zu ersetzen. Wenden Sie sich vertrauensvoll an uns, machen Sie einen Termin für eine persönliche Untersuchung.

Ausführliche Informationen und Anmeldung:

Zahnarztpraxis RELAX DENTAL in Hévíz

Telefon: 0036 (30) 9397-487

E-Mail: info@hevizrelaxdent.com

Adresse: 8380 Hévíz, Széchenyi utca 2. (Relax Ház – großer Parkplatz)

Hier erfahren Sie mehr über unsere Leistungen: hevizrelaxdent.com

Das Angebot gilt bis zum 31.05.2022. Bitte berufen Sie sich bei der Terminbuchung auf die Frühjahrs-Zahnsteinentfernung.