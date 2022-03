Orbán schwört, Ungarns Interessen zu verteidigen

Die nationalen Interessen müssen in den nächsten zwei Tagen in Brüssel verteidigt werden, sagte Viktor Orbán im Vorfeld eines EU- und NATO-Gipfels – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Wir müssen verhindern, dass wir in einen kriegerischen Konflikt hineingezogen werden, und wir müssen ‚Nein‘ zu Vorschlägen sagen, die zu einemmit Russland führen könnten“, sagte der Ministerpräsident in einer Videobotschaft. Vorschläge, die Sanktionen gegen die russische Aggression auf denauszuweiten, müssen blockiert werden, was Ungarn in eine schwierige – vielleicht unmögliche – Situation bringt“, fügte er hinzu.

Orbán verwies auf die in elf Tagen stattfindenden Parlamentswahlen in Ungarn, die „nicht nur wichtig, sondern entscheidend für uns alle sein werden“. „Wir müssen alle Errungenschaften, die Ungarn in den letzten zwölf Jahren erreicht hat, schützen“, sagte der Ministerpräsident. „Wir müssen uns in jeder Sekunde mit jeder einzelnen Sehne auf die bevorstehende Wahl konzentrieren“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass er in der Zwischenzeit für zwei Tage nach Brüssel reisen müsse, „um die Interessen Ungarns gegen die Vorschläge zu verteidigen, die auf dem Tisch liegen.“