Szijjártó: Ungarn nimmt ukrainische Flüchtlinge auf, lehnt illegale Einwanderer ab

Ungarn nimmt alle Flüchtlinge auf, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen, aber seine Grenzen bleiben für illegale Einwanderer geschlossen, erklärte Außenminister Péter Szijjártó vor der Generalversammlung des UN-Menschenrechtsrates in Genf – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

„Ungarn wird seit zwölf Jahren von einer christdemokratischen, national gesinnten, patriotischen Rechtsregierung geführt, die ihre Politik auf christliche Werte gründet und die volle Durchsetzung der Menschenrechte garantiert“, zitierte das Außenministerium Szijjártó bei der Sitzung des Rates, die im Rahmen der allgemeinen regelmäßigen Überprüfung Ungarns stattfand. Der Krieg in der Ukraine verletze die grundlegendsten, was ein ernsthaftes Sicherheitsrisiko darstelle, sagte Szijjártó. Die ungarische Regierung müsse garantieren, dass die Einwohner des Landes in Frieden und Sicherheit leben können, wozu es „keine Kompromisse“ geben dürfe, sagte er.

Szijjártó sagte, die ungarische Regierung müsse die Sicherheit des ungarischen Volkes garantieren, verhindern, dass das Land in den Krieg hineingezogen wird, und sicherstellen, dass die Ungarn nicht den Preis für den Krieg zahlen müssen. Ein erheblicher Teil der ungarischen Streitkräfte sei im Osten des Landes stationiert, so Szijjártó. Um die Risiken zu minimieren, habe Ungarn beschlossen, keine Truppen und Waffen in die Ukraine zu schicken, und den Transport tödlicher Hilfsgüter durch das Land verboten. „Gleichzeitig wissen, verstehen und respektieren wir, dass einige unserer Freunde und Verbündeten eine andere Entscheidung getroffen haben“, sagte er.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Der Minister wies auch darauf hin, dass die ungarische Regierung Entscheidungen ablehne, die die Energiesicherheit des Landes gefährden würden. Szijjártó sagte, es sei nicht realistisch, die Abhängigkeit von russischer Energie „von einem Jahr auf das nächste, geschweige denn von einem Tag auf den anderen“ zu verringern.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Szijjártó sagte, Ungarn nehme alle Flüchtlinge auf, die aus der Ukraine fliehen, und wies darauf hin, dass bisher mehr als eine halbe Million Menschen in das Land gekommen seien, dass aber mit weiteren Flüchtlingswellen zu rechnen sei, wenn sich die Lage in der Ukraine verschlechtere. Szijjártó bezeichnete es als „problematisch“, dass Ungarn und Polen zwar die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine versorgten, Brüssel aber die Mittel zurückhalte, auf die diese beiden Länder Anspruch hätten. Er sagte, die ungarischen Behörden würden illegale Einwanderer weiterhin abweisen, da diese nicht aus einem vom Krieg zerrissenen Nachbarland kämen, sondern aus Tausenden von Kilometern Entfernung und durch mehrere sichere Länder. Während illegale Einwanderer regelmäßig die Grenzen durchbrechen, Polizeibeamte angreifen, sich aggressiv verhalten und die Zusammenarbeit mit den Behörden verweigern, benutzen die Flüchtlinge aus der Ukraine die offiziellen Grenzstationen, warten geduldig, bis sie an der Reihe sind, zeigen Respekt, registrieren sich vor der Einreise und danken den Behörden für ihre Hilfe, so der Minister. Die ungarischen Behörden haben im vergangenen Jahr 123.000 illegale Migranten an der Südgrenze aufgegriffen und in diesem Jahr bisher 34.000 gestoppt, was die westeuropäischen Länder von einer großen Last befreit“, so Szijjártó.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Bezug auf den Krieg in der Ukraine seien „gefährliche Vorschläge“ auf den Tagesordnungen internationaler Organisationen zu finden. Der Minister sagte, die Einrichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine würde zu einem Luftkrieg führen, während eine friedenserhaltende Mission von Bodentruppen ohne Frieden ebenfalls problematisch wäre. Solche Vorschläge „eröffnen eine neue Dimension“, was das Risiko einer Ausweitung des Krieges über die Ukraine hinaus angeht, sagte er.