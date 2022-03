Budapester schließen sich den weltweiten „Fridays for Future“-Klimaprotesten an

Die Klimaaktivisten in Budapest haben sich am Freitag zusammen mit anderen Demonstranten in über 700 Städten auf der ganzen Welt am zehnten globalen Klimastreik beteiligt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Diewurde vor über drei Jahren ins Leben gerufen und hat Tausende von jungen Menschen dazu gebracht, sich für ihre Zukunft einzusetzen. An der Demonstration in Budapest nahmen Tausende von Menschen teil, wobei Fridays for Future seine 12 klimabezogenen Forderungen vorstellte. Dazu gehören unter anderem die Einrichtung eines eigenen Ministeriums für Umweltschutz, die Reduzierung der Treibhausgasemissionen um 65 % bis 2030, die Absage des Ausbaus des ungarischen Atomkraftwerks Paks, das Verbot von Tourismusprojekten in Nationalparks und „Natura 2000“-Schutzgebieten sowie ein Verbot von Dieselfahrzeugen bis 2026.

Fridays for Future Hungary betonte die Bedeutung der Rolle der Bildung bei der Bewältigung der ökologischen Krise und brachte seine Unterstützung für den laufenden Lehrerstreik zum Ausdruck.