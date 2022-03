Wizz Air nimmt neue Flüge nach Burgas, Korfu und Dortmund auf

Flughafen Hévíz wird eine Verbindung nach Dortmund haben

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air nimmt ab Juni drei neue Flugverbindungen auf, teilte das Unternehmen am Samstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Flugzeuge werden vonin Ostungarn nach Burgas in Bulgarien und Korfu, Griechenland, fliegen, so das Unternehmen. Derwird eine Verbindung nach(Deutschland) haben, hieß es. Weitere Flüge nach Griechenland und Deutschland seien in Planung, so Wizz Air.