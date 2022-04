Orbán: „Es steht mehr auf dem Spiel als in den letzten 30 Jahren“

In den letzten dreißig Jahren habe bei keiner Wahl so viel auf dem Spiel gestanden, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk vor dem Urnengang am Sonntag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Frage von Krieg oder Frieden ist entscheidend für die Zukunft des Landes“, sagte der Ministerpräsident am Freitag. „Wir müssen verhindern, dass Ungarn in den Krieg hineingezogen wird.“ „Das ist nicht unser Krieg. Wenn wir Entwicklungen wollen, brauchen wir Frieden“, sagte Orbán. Er sagte, die Wähler sollten „den Ernst der Lage spüren, den Terror des Krieges und die möglichen Auswirkungen auf Ungarn sehen.“ „Lassen Sie uns für unser Heimatland eintreten, Ungarn schützen und für den Frieden stimmen“, fügte er hinzu.

Er sagte, die Bemühungen des ukrainischen Präsidenten müssten „mit Verständnis“ aufgenommen werden. „Er kümmert sich um die ukrainischen Interessen und versucht, seinem eigenen Land zu helfen, und hofft, aus einer schwierigen Situation herauszukommen, indem er andere in den Krieg verwickelt; und ich habe keinen Streit mit ihm“, sagte Orbán. Orbán sagte, er habe einen Streit mit der ungarischen Opposition, die, wie er betonte, dem ukrainischen Präsidenten „gehorchen“ wolle. Er sagte, der Krieg in der Ukraine „ist nicht unser Krieg; hier können wir nicht gewinnen, aber wir könnten alles verlieren“. „Die Frage ist hier, ob die Wirtschaft funktioniert oder nicht“, sagte er.