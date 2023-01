Orbán: Ungarns Sicherheit steht an erster Stelle

Die Sicherheit Ungarns stehe an erster Stelle, deshalb befinde sich Ungarn „mit niemandem im Krieg“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Orbán sagte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass der Ausbruch des Krieges in der Ukraine mit dem Wahlkampf in Ungarn zusammenfiel und die ungarische Führung deutlich gemacht habe, dass „dies nicht unser Krieg ist“, während die linke Opposition ihre Absicht signalisiert habe, sich an das zu halten, „was die internationale Gemeinschaft sagt“. Wären sie an der Macht, „wären wir genauso in diesen Krieg verwickelt wie die Deutschen“, sagte der Ministerpräsident.

„Es liegt im Interesse Ungarns, sich aus dem Krieg herauszuhalten“, sagte Orbán und fügte hinzu, dass die Ungarn „den Frieden gewählt“ hätten. Die Regierung werde sich weiterhin dafür einsetzen, dass das Land nicht in den Krieg hineingezogen werde, und zwar im Einklang mit dem „Willen des Volkes“, so Orbán. Ungarische Linkspolitiker, die „vom Westen finanziert werden“, so Orbán, vertraten Kräfte, die „alle ihnen zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um Ungarn in den Krieg zu ziehen“. Die Regierungsparteien haben deutlich gemacht, dass ihre Priorität die Sicherheit des Landes ist. „Wir wollen einen Waffenstillstand und Friedensgespräche“, sagte er.