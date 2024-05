Orbán: Eine Stimme für Fidesz ist eine Stimme für den Frieden

Europa drohe „in den Krieg abzudriften“, sagte der Ministerpräsident am Freitag und erklärte, der Ausgang der bevorstehenden Wahlen zum Europäischen Parlament werde davon abhängen, „wie viele Stimmen für die kriegsbefürwortenden Kräfte und wie viele für das Friedenslager abgegeben werden“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„In Ungarn werden diejenigen, die den Frieden unterstützen, für den Fidesz stimmen; diejenigen, die für den linken Flügel stimmen, werden ihre Stimme für den Krieg abgeben“, sagte Viktor Orbán in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Europa spielt mit dem Feuer an der Grenze zwischen Krieg und Frieden“, so Orbán. Orbán verwies auf den seit zwei Jahren andauernden Krieg in der Ukraine und sagte, die europäischen Staats- und Regierungschefs hätten Sanktionen verhängt, Strategien entwickelt und seien „Tag für Tag nicht vom Krieg zum Frieden, sondern vom Frieden zum Krieg abgedriftet“. „Das ist höchst gefährlich und ich mache mir Sorgen um die Zukunft Europas“, sagte er. Mit Blick auf den Balkankrieg sagte er, er habe selbst erlebt, wie „der Wind des Krieges um die Ohren pfeift“, und es sei nicht angemessen, Aussagen über den Krieg zuzustimmen, „als ob es sich um eine nachmittägliche Teeparty handelte“. Ungarn sei zweimal in einen Krieg hineingezwungen worden, was auf tragische Weise sein Schicksal besiegelt habe. „Wir wollten weder am Ersten noch am Zweiten Weltkrieg teilnehmen; wir wurden in beide gezwungen und gehörten zu denjenigen, die am Ende den höchsten Preis dafür bezahlten“, sagte er und fügte hinzu, dass die Regierung nicht zulassen werde, dass Ungarn ein drittes Mal in einen Krieg gezwungen werde.