Orbán: Terror ist inakzeptabel

Terrorismus „ist inakzeptabel“, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und fügte hinzu, dass „Ungarn an der Seite Israels steht“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

In Bezug auf den von der Hamas verübten Anschlag sagte Orbán, es sei „schockierend“ zu sehen, „welche Spuren der Terrorismus hinterlässt“. Orbán sagte, die Situation in Israel sei eine deutliche Erinnerung an den Wert von Frieden und Stabilität, und gewählte Politiker hätten die Pflicht, dies zu schützen. Ungarn, so Orbán, habe den Terrorismus immer abgelehnt, unabhängig davon, welches Land das Ziel sei. „Wenn ein Land von einem Terroranschlag betroffen ist, denken seine Führer – in diesem Fall Premierminister [Benjamin] Netanjahu – zweifellos an ihre Pflicht gegenüber ihrem Volk und an die Notwendigkeit, alles zu tun, um dies zu verhindern“, sagte Orbán. Ein Land, das Opfer eines Terroranschlags geworden ist, hat das Recht, Maßnahmen zu ergreifen, um zu verhindern, dass sich ein solcher Anschlag wiederholt und seine Bürger Opfer von Terroranschlägen werden, sagte er. Der Konflikt im Nahen Osten müsse eingedämmt werden, sagte Orbán und fügte hinzu, dass Israel den Terrorismus „wie die Amerikaner“ bekämpfe, obwohl es einen Krieg gebe. „Es gibt noch keinen zwischenstaatlichen Krieg, und die Gefahr ist, dass Israel in einen Krieg mit einem der arabischen Nachbarländer gerät“, sagte er.