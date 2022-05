Verteidigungsminister: Ungarn will Frieden und Sicherheit

Die Ungarn wollen Frieden und Sicherheit, sagte der Verteidigungsminister am Sonntag anlässlich des ungarischen Heldentags in Budapest – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Kristóf Szalay-Bobroviczky sagte bei einer Gedenkveranstaltung auf dem Heldenplatz, dass viele ungarische Helden ihr Leben verloren hätten, weil „wir in den Kriegen anderer Leute kämpfen mussten“. „Wir stehen jetzt auf der guten Seite der Geschichte, wir sind eine freie und unabhängige Nation, und in den letzten 12 Jahren haben wir den nationalen Interessen Priorität eingeräumt“, sagte er. Er fügte hinzu, dass er einen Eid geleistet habe, sein Heimatland zu schützen, und seine Hauptaufgabe darin bestehe, Ungarns Verteidigung und Sicherheit zu wahren. Der russisch-ukrainische Konflikt betreffe auch Ungarn, und „unsere Aufgabe ist es, die ungarischen Familien vor dem Krieg zu schützen“. „Wir dürfen nicht zulassen, dass Ungarn in diesen Krieg hineingezogen wird, es ist nicht unser Krieg“, fügte er hinzu. Ungarns NATO-Mitgliedschaft und seine Streitkräfte seien die Garantie für die Sicherheit der Ungarn.