Wahlbüro registriert 900 ausländische Beobachter in Ungarn

Das Nationale Wahlbüro (NVI) hat rund 900 ausländische Beobachter für die Parlamentswahlen am Sonntag registriert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach den auf der Website des NVI veröffentlichten Zahlen vertraten 235 Beobachter das Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (BDIMR) und 102 Beobachter die Parlamentarische Versammlung der. Das Europäische Netzwerk der Wahlbeobachtungsorganisationen (ENEMO) entsandte 275 Beobachter und die dänische Organisation Silba (Support Initiative for Liberty and Democracy) 49. Auch Botschaften und andere Organisationen haben Beobachter zu deninentsandt. Bei den Parlamentswahlen vor vier Jahren waren rund 150 ausländische Beobachter registriert.