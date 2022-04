Wahlbeteiligung in den Auslandsvertretungen bei 88 Prozent

Wie das Nationale Wahlbüro (NVI) am Montag mitteilte, haben sich 88 % der ungarischen Staatsbürger, die in den ungarischen Botschaften und Konsulaten weltweit für die Parlamentswahlen und das Referendum am Sonntag registriert waren, an der Wahl beteiligt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Zahlen des NVI zufolge gaben 57.623 der 65.480 Ungarn mit ständigemin Ungarn ihre Stimme ab. Die meisten, nämlich 6.951 Menschen, gaben ihre Stimme inab, gefolgt von 4.015 inund 3.079 in. In Schanghai, wo sich 60 Personen angemeldet hatten, wurde die Abstimmung aufgrund von Einschränkungen durch das Coronavirus abgesagt. Die in den ausländischen Vertretungen abgegebenen Stimmen werden bis Donnerstag um Mitternacht an das NVI übermittelt, dann sortiert und an dieder Wähler geschickt und den vor Ort abgegebenen Stimmen hinzugefügt.