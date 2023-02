Varga: EU-Kommission sollte offenlegen, ob sie mit „Action for Democracy“ zusammengearbeitet hat

Justizministerin Judit Varga hat die Europäische Kommission aufgefordert, offen zu legen, ob sie in irgendeiner Weise mit der Nichtregierungsorganisation „Action for Democracy“ zusammengearbeitet hat – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga erklärte, sie habe im Namen der Regierung einen Brief an Věra Jourová, EU-Kommissarin für Werte und Transparenz, geschickt. Darin heißt es, im Hinblick auf die ungarischen Parlamentswahlen 2022 sei deutlich geworden, dass die ungarischen Oppositionsparteien umfangreiche ausländische Spenden von außerhalb der Europäischen Union erhalten hätten, darunter auch Gelder von „Action for Democracy“, und dass diese Gelder darauf abzielten, die Wahl zu beeinflussen. Die entsprechenden Daten sind öffentlich zugänglich, sagte sie in einem Posting auf Facebook.

Die Bedeutung des Falles geht über Ungarn hinaus, und die europäischen Länder „müssen über verifizierte Informationen über jegliche externe Einflussnahme auf ihre demokratischen Wahlprozesse verfügen“, schrieb sie und verwies auf den Korruptionsfall im Zusammenhang mit Katar, der, wie sie schrieb, „die besondere Aufmerksamkeit der EU-Institutionen erfordert“. Varga forderte die Europäische Kommission außerdem auf, die Reinheit demokratischer Wahlen und die gemeinsamen Werte der EU zu schützen, indem sie die Wahlfinanzierung von außerhalb der EU in Bezug auf die Wahlen in den Mitgliedstaaten „als Risikofaktor in ihren Länderberichten“ betrachtet.