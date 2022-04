Orbán nennt die nächsten Prioritäten

Was die dringlichsten Aufgaben seiner Regierung betrifft, so betonte Ministerpräsident Viktor Orbán die Notwendigkeit, Frieden in Europa zu schaffen. Der erste Schritt auf dem Weg zum Frieden sei ein Waffenstillstand, dem eine europäische Friedenskonferenz folgen müsse, sagte er – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Orbán sagte, dies müsse so schnell wie möglich geschehen, denn „der Krieg wird immer brutaler“. Wenn nicht bald ein Waffenstillstand vereinbart werde, bestehe die Gefahr, dass „das Leiden in diesem Teil der Welt weitergeht“ und das Leiden und die Probleme näher an den Kern Europas heranrücken würden. Orbán forderte, dass Brüssel dringend Maßnahmen ergreift, um die Auswirkungen der hohenauszugleichen. Die hohen Energiepreise seien eine Folge des Krieges in der Ukraine und würden dies auch bleiben, solange der Krieg andauere, sagte Orbán und schlug die Aussetzung des EU-Verwaltungssystems vor, „ungeachtet des Zwecks seiner Einführung“.

Er schlug auch vor, „das komplizierte System der Besteuerung fossiler Energien“ und die Kopplung des Strompreises an den Erdgaspreis auszusetzen. Schließlich schlug er vor, die Pflicht zur Beimischung von Biokraftstoffzusätzen in Kraftstoffe abzuschaffen. Im weiteren Sinne sagte Orbán, dass sich „aus mehreren Gründen eine schwere Wirtschaftskrise entwickelt, wobei der wichtigste Grund die Sanktionen gegen Russland sind“. „Wir werden den Preis dafür zahlen“, sagte er. Orbán betonte die Notwendigkeit, die europäische Wirtschaftskrise zu bewältigen, und fügte hinzu, dass seine Regierung „in der Lage sein wird, dies zu tun und alle möglichen Anstrengungen zu unternehmen, um die ungarischen Familien zu schützen“.