Orbán: Projekt Paks wird fortgesetzt

In Bezug auf die Erweiterung des ungarischen Kernkraftwerks Paks sagte Ministerpräsident Viktor Orbán, Ungarn sei generell gegen europäische Sanktionen gegen Russland, aber „da die Einheit innerhalb der EU wichtig ist, stimmt Ungarn solchen Maßnahmen zu, sofern sie nicht wesentliche ungarische Interessen beeinträchtigen“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die aktuellen Pläne fürbeträfen „keine Komponente der Kernenergie“, daher könne das Projekt Paks „im Rahmen der früher getroffenen Vereinbarungen fortgesetzt werden“, sagte er. Das Projekt, fügte er hinzu, habe „viele Angriffe erlitten“, ohne die das aufgerüstete Kraftwerk bis 2023 hätte in Betrieb genommen werden können und „Ungarn könnte die derzeitige Energiekrise leichter ertragen“.

In Bezug auf die Beziehungen zwischen Ungarn und Polen sagte Orbán, dass einige Themen wie ein Flugverbot oder die Ausweitung der Sanktionen auf den Energiebereich diese Beziehungen erschweren könnten, fügte aber hinzu, dass „die Visegrad-Kooperation kein geopolitisches Bündnis ist, das darauf abzielt, eine gemeinsame Außenpolitik zu machen, sondern ihre Interessen innerhalb der EU effizienter zu fördern“. „In diesem letztgenannten Bereich ist die Zusammenarbeit weiterhin reibungslos“, fügte er hinzu.

Auf die Frage nach dem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus der EU gegen Ungarn sagte Orbán, dass die Stärkung der Beziehungen Ungarns zu Polen von größter Bedeutung sei. „Alleine kann man einem solchen Sturm nicht standhalten, aber wer weiß… man sollte es besser nicht versuchen“, sagte er. Ungarn und Polen seien ein „Bündnis des gegenseitigen Schutzes“, und man werde nicht zulassen, dass der andere von der europäischen Entscheidungsfindung ausgeschlossen werde, sagte er. Die beiden Länder mögen eine Reihe von Differenzen in der Außenpolitik haben, aber ihre Zusammenarbeit sollte in dem Bereich aktiv sein, in dem sie am erfolgreichsten sein kann, und das ist die „Selbstverteidigung innerhalb der EU“, betonte er.

Orbán sagte, er habe keinen Brief über die Einführung des Mechanismus durch die EU erhalten. Er sagte, er „verstehe den Schritt nicht“, da Ungarn „keinen einzigen Cent“ aus dem Rettungsfonds erhalten habe und „daher nicht in der Lage gewesen sei, ihn unrechtmäßig auszugeben“. Unabhängig von dem Brief sei „eines sicher: Ungarn wird keine Waffen in die Ukraine schicken und keinem Druck nachgeben, der darauf abzielt, die Sanktionen gegen Russland auf Gas und Öl auszuweiten, und es wird auch nicht in Genderfragen nachgeben“, sagte er.