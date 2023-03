Szijjártó: Frieden würde Leben retten

Der Frieden in der Ukraine würde Leben retten, deshalb fordert die ungarische Regierung einen Waffenstillstand und sofortige Friedensgespräche, sagte der Außen- und Handelsminister am Sonntag dem kroatischen Nachrichtensender N1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In Bezug auf die ungarische Position verwies Péter Szijjártó auf die ethnische ungarische Gemeinschaft in der Ukraine, deren Mitglieder im ukrainischen Militär kämpfen. „Deutsche oder dänische Soldaten sterben nicht in diesem Krieg, sondern Ungarn“, sagte er. Der Minister sagte, er hoffe, dass die europäische und transatlantische Gemeinschaft die ungarische Position übernehmen werde. Ungarn sei „nicht Teil des Konflikts“, daher sei es „nicht Sache der ungarischen Regierung zu sagen, was nach einem Waffenstillstand geschehen soll“, sagte Szijjártó, fügte aber hinzu, dass „die geografische Integrität und Souveränität gewahrt bleiben müssen“. „Es ist auch klar, wer wen angegriffen hat, und Ungarn verurteilt Russland für den Krieg“, sagte er.Auf die Frage, ob es Sache des russischen Präsidenten Wladimir Putin sei, den Krieg zu beenden, sagte Szijjártó: „Es gibt eindeutig zwei Parteien in einem Krieg“, und er fügte hinzu, er hoffe, „dass sie miteinander reden werden, weil beide einen dauerhaften Frieden wollen“. Sollte der Krieg eskalieren, werde dies nicht „Tausende von Kilometern entfernt geschehen, sondern in den Nachbarregionen … Ungarn will sich nicht an diesem Krieg beteiligen“, sagte er.