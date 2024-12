Gulyás: Waffenstillstand zu Weihnachten realistisches Ziel

Ein Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine ist eine realistische Möglichkeit für die Weihnachtszeit, sagte Gergely Gulyás, der Leiter des Büros des Ministerpräsidenten, am Donnerstag – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Ziel der ungarischen Regierung sei es, dass es „keine Weihnachten mehr gibt, die im Schatten von Waffen verbracht werden“, sagte Gulyás bei einer Pressekonferenz der Regierung. In diesem Sinne habe Ministerpräsident Viktor Orbán kürzlich Gespräche mit Papst Franziskus im Vatikan und mit dem designierten US-Präsidenten Donald Trump in Florida sowie ein Telefongespräch mit Präsident Wladimir Putin geführt. Der Ministerpräsident wird am Donnerstag in Ankara auch Gespräche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan führen, fügte er hinzu. Gulyás sagte, Ungarn wolle auch einen umfangreichen Gefangenenaustausch und fügte hinzu, dass der Ministerpräsident „alles Mögliche“ getan habe, um einen Waffenstillstand während der Weihnachtsfeiertage zu erreichen, „ein realistisches Ziel“. Ungarn werde dieses Ziel nicht aufgeben, „auch wenn die amtierende ukrainische Regierung in der Frage von Krieg und Frieden offenbar unsicher ist“, zumindest bis zum Amtsantritt des neuen US-Präsidenten. Dennoch hoffe er, dass die Regierung in der Lage sein werde, dem ukrainischen Volk und damit Europa und der Welt zu helfen. Die Bedingungen eines Friedensvertrags könnten nicht ausgearbeitet und akzeptiert werden, bevor ein Waffenstillstand erreicht sei, fügte er hinzu.