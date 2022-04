Weltmusikfestival Budapest Ritmo mit Künstlern aus 20 Ländern

Das Weltmusikfestival Budapest Ritmo bietet vom 7. bis 10. April Auftritte von Künstlern aus 20 Ländern, Musikfilmvorführungen und eine Konferenz der Musik- und Filmindustrie, teilten die Organisatoren am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Am Eröffnungstag stehen bei freiem Eintritt Auftritte der ungarischen Indie-Folk-Band Lanou, der kanadisch-ungarischen Kora-Spielerin Sophie Lukács, des polnischen Violinisten-Duos Sekunda und des weiblichen A-Capella-Trios Rodenice in der Ruinenkneipeauf dem Programm. Zu den Höhepunkten des Festivals gehören am Freitag die Konzerte des malischen Star-Duos, des bosnischen Künstlersmit Balkan-Sevdah, der italienischen Gruppemit Tarantella-Musik, des polnischen A-Capella-Triosund der ungarischen Gruppeim Akvárium Club.