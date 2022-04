Ungarn: Anstieg der Gästeübernachtungen im Februar um 413,5 Prozent

Die Zahl der Gästeübernachtungen in gewerblichen Beherbergungsbetrieben in Ungarn stieg im Februar um 413,5 % auf 1.082.000, ausgehend von einem niedrigen Niveau, das durch die pandemiebedingten Reisebeschränkungen beeinflusst wurde, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Zahl der Gästeübernachtungen von inländischen Reisenden stieg um 319,6 % auf 597.000 und die Zahl der Übernachtungen von ausländischen Besuchern um 608,4 % auf 485.000. Die Zahl der Gästeübernachtungen war immer noch um 33 % niedriger als im gleichen Monat des Jahres 2019, vor der Coronavirus-Krise, sagte KSH. Die Einnahmen der gewerblichen Beherbergungsbetriebe stiegen im Jahresvergleich um 478,6 % auf 23 Milliarden Forint (61,7 Mio. EUR).