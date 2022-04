Verbraucherpreise in Ungarn im März um 8,5 Prozent gestiegen

Wie das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise in Ungarn im März um 8,5 % im Vergleich zu 8,3 % im Vormonat. Im Vergleich zum Vormonat lag die Inflation bei 1 %. Die Lebensmittelpreise stiegen um 13 %, da der Preis für Brot um 27,9 % und der für Geflügel um 21,4 % anstieg – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Warenkategorie, die auchfür Fahrzeuge umfasst, stiegen die Preise um 8,9 %, wobei die Preise für Kraftstoffe für Fahrzeuge um 11,4 % stiegen. Die Preise für Spirituosen und Tabakwaren stiegen um 7 %. Der harmonisierte VPI, der zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union angepasst wurde, lag bei 8,6 %. Die, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 9,1 %.

Die von der Nachrichtenagentur MTI befragten Analysten wiesen auf den starken Anstieg der Kerninflation hin, der ihrer Meinung nach auf einen breit angelegten Inflationsdruck hindeutet. Péter Virovácz von der ING-Bank stellte fest, dass die jährliche Gesamtinflationsrate niedriger als erwartet ausfiel, sich der Anstieg jedoch weiter beschleunigte, und fügte hinzu, dass der Inflationsdruck allgemein sei. Das letzte Mal, dass die Kerninflation über 9 % lag, war im Sommer 2001, bemerkte er. Die Inflation dürfte Mitte dieses Jahres einen Höchststand von über 9 % erreichen und im Jahresdurchschnitt bei 8,0-9,0 % liegen, sagte er. Die Zinserhöhungen werden fortgesetzt, wobei bis Juni ein Leitzins von 8,00-8,25 % erwartet wird, sagte er und fügte hinzu, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Inflation im nächsten Jahr zu dem Ziel von 3 % zurückkehren werde.

Dániel Molnár von Századvég Economic Research stellte fest, dass sich der Anstieg der Kraftstoffpreise im Vergleich zum Vormonat deutlich verlangsamt hat, und fügte hinzu, dass die höhere Basis sowie die staatliche Preisobergrenze Faktoren für die niedriger als erwartete Inflationsrate waren. Gleichzeitig stiegen die Preise für Lebensmittel, Dienstleistungen und langlebige Güter schneller an, was vor allem auf die höheren Energiepreise zurückzuführen sei. Sollte der Krieg in der Ukraine nicht bald beigelegt werden, könnte die Inflation weiter steigen, so Molnár. Dávid Németh von der K & H Bank sagte, dass die Kontrollen der Treibstoff- und Energiepreise für den Einzelhandel den Preisanstieg dämpften, während die Preisobergrenzen für einige Grundnahrungsmittel eine weniger deutliche Wirkung hätten. Ohne jegliche Intervention würde die Inflation im Jahresvergleich jedoch bei über 12 % liegen, sagte er.