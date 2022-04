Áder fordert die neue Regierung auf, das Problem der Wasserversorgung des Velence-Sees zu lösen

Die neue ungarische Regierung muss als eine ihrer ersten Maßnahmen eine angemessene Wasserversorgung des Velence-Sees in Westungarn sicherstellen, sagte Präsident János Áder in seinem Blue Planet-Podcast – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In der Sendung sagte Gyula Reich, Sekretär des Wasserwirtschaftsrates, dass die Probleme mit dem notorisch niedrigendes Sees durch einen neuen Zeitplan für die Auffüllung des Wassers aus den beiden Stauseen sowie aus Karstgewässern in der Nähe und durch die Zugabe von gereinigtem Abwasser gelöst werden könnten. Die einzige natürliche Quelle des Sees ist ein Bach, der über zweibei Zámoly und Pátka in den See fließt. Nach Ansicht von Reich sollte ein Kanal vom Bach zum See gebaut werden, der die beiden Stauseen umgeht, die sich in einem vernachlässigten Zustand befinden und gereinigt werden müssen. Bezüglich der Nutzung von gereinigtem Abwasser sagte Áder, dass die Wiederverwendung vonin verschiedenen Teilen der Welt gängige Praxis sei, und wies darauf hin, dass es in Singapur als Trinkwasser abgefüllt werde.