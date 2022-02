Debrecen hilft Flüchtlingen aus der Ukraine

Die Stadtverwaltung der ostungarischen Stadt Debrecen hat am Freitag mitgeteilt, dass sie gemeinsam mit dem Dachverband lokaler Wohltätigkeitsorganisationen, dem Debreceni Karitatív Testület, Flüchtlingen aus der Ukraine Hilfe leisten wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Organisation schickt eine Lieferung von Hilfsgütern aus ihren eigenen Beständen an ein von der Kirche betriebenes Lager nahe der ungarisch-ukrainischen Grenze, um Flüchtlingen vor allem aus den Unterkarpaten zu helfen, so der Pressedienst des Rathauses von Debrecen gegenüber der Nachrichtenagentur MTI. „Die Stadt Debrecen lehnt alle Kriegshandlungen ab und wird mit vereinten Kräften denjenigen helfen, die durch den Krieg in eine ausweglose Situation gezwungen wurden“, heißt es in der Erklärung.