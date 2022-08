6 Motiv-Ideen für Ihren Fotokalender

An Reisen und Urlaube erinnert man sich besonders oft. Mit einem Kalender mit Urlaubs- und Reisefotos kann man die Zeit bis zum Trip oder Fernweh überbrücken. Dabei spielt es keine Rolle ob Sie Ihren Fotokalender mit Motiven der letzten Reise oder von vielen Reisen aus der Vergangenheit füllen. Mit jedem Foto können Sie sich gedanklich wieder an einen speziellen Ort zurückversetzen.

Wenn Sie einen grünen Daumen und einen Garten haben , können Sie zum Beispiel einen Wandkalender als Rückblick auf das letzte Gartenjahr gestalten. Jeder Monat steht für einen Monat im Garten aus dem vergangenen Jahr: die schöne Schneedecke im Winter, das Erwachen der Natur im Frühling, die reiche Ernte in den Sommermonaten und die Färbung der Laubs in der Herbstzeit. So können Sie auch den aktuellen Zeitraum mit dem aus dem letzten Gartenjahr vergleichen.

Neben dem oben genannten Rückblick auf das letzte Gartenjahr bietet sich auch ein allgemeiner Jahresrückblick für die Gestaltung eines Fotokalenders an. Die Zeit vergeht oft viel zu schnell und man muss ganz genau überlegen, wann etwas in der Vergangenheit geschehen ist. Neben Jahreskalendern bieten sich in diesem Fall auch Wochenkalender an, wenn man besonders viele Erinnerungen im letzten Jahr gemacht hat.