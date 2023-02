Rétvári: Drittstaatsangehörige aus der Ukraine können nicht ohne Dokumente nach Ungarn einreisen

Ausländische Staatsangehörige müssen im Besitz gültiger Reisedokumente sein, um aus der Ukraine nach Ungarn einzureisen, erklärte ein Staatssekretär des Innenministeriums am Freitag auf einer Pressekonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári sagte, die ungarische Regelung, die am 3. Februar eingeführt wurde, folge derjenigen Polens und der Slowakei und fügte hinzu, dass seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Zahl der Drittstaatsangehörigen, die „in die Ukraine reisen und dann vorgeben, vor dem Krieg zu fliehen und in die Europäische Union einzureisen“, erheblich zugenommen habe. Er wies darauf hin, dass Ungarn alle aus der Ukraine fliehenden Menschen aufgenommen habe, auch Nicht-Ukrainer, die in diesem Land arbeiteten oder studierten. „Illegale Migranten versuchten jedoch, unter dem Vorwand des Krieges einen Weg zu finden, die [ungarisch-ukrainische] Grenze zu überqueren“, sagte er. Laut Rétvári kamen 2022 11-mal so viele Bürger „aus Ländern, die ein Migrationsrisiko darstellen“, aus der Ukraine nach Ungarn wie im Jahr zuvor. Die Zahl stieg von 2.246 im Jahr 2021 auf 24.988 im Jahr 2022, fügte er hinzu. Die Menschen in dieser Gruppe stammten aus Marokko, Indien und Nigeria, sagte Rétvári.

György Bakondi, der Berater des Ministerpräsidenten für innere Sicherheit, sagte, dass seit Beginn des Krieges 1.061.765 Menschen aus der Ukraine nach Ungarn gekommen seien. Entlang der südlichen Grenze Ungarns zu Serbien wurden seit 2015 insgesamt 958.847 illegale Einwanderer aufgegriffen, während gegen 5.656 Schleuser rechtliche Schritte eingeleitet wurden, so Bakondi. Seit Beginn dieses Jahres seien 13.297 Migranten und 144 Menschenschmuggler aufgegriffen worden, fügte er hinzu.