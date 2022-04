Wein-Frühlingsrauschen in Villány

Die berühmte Weinregion Villány lädt vom 29. April bis 1. Mai zum frühlingshaften Weinfestival ein. Zahlreiche, auch international renommierte Keller des Ortes haben geöffnet und erwarten ihre Besucher mit vielen Köstlichkeiten, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Am ersten Maiwochenende steht der Frühling in voller Blüte, die Luft über den Weinbergen vibriert und es macht besonders viel Freude, in der herrlichen Natur zu wandern und anschließend gemütlich einzukehren. In Villány erwartet dasmit Weinverkostungen, Führungen in den Weinbergen, Kellerbesichtigungen, feinem Essen und viel Musik seine Besucher.“

Das ausführliche Programm in den einzelnen Kellereien finden Sie hier: villanyiborvidek.hu