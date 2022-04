Mit diesen Tageskarten können Sie rund um den Balaton und im Bakony-Gebirge fahren

Sie können jetzt mit Tageskarten, die nicht nur in Zügen, sondern auch in Bussen gültig sind, rund um den Balaton und im Bakony reisen. Laut MÁV-Start reisten während des Verkaufszeitraums im vergangenen Jahr mehr als 30.000 Personen mit den Tageskarten – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Die Produkteundsowie deren Versionen für unter 26-Jährige berechtigen zu unbegrenzten Fahrten rund um den Balaton. Diese Tickets bieten auch ein besonderes Angebot für diejenigen, die bereits am Balaton sind, um die touristischen Attraktionen am Seeufer zu besuchen. Im vergangenen Jahr wurden mehr als 29.000 Tickets der Produktfamilie verkauft, so MÁV-Start. Die erneuerten Balaton24- und Balaton72-Tickets sind auch auf denam Ostufer des Sees gültig und ermöglichen den Fahrgästen Fahrten rund um den Plattensee und, da sie auf den Volánbus-Linien gelten, die parallel zur Bahnlinie am Seeufer verlaufen, können sie sogar für Fahrten bis nachgenutzt werden.

Die Balaton24 und die Balaton72 können vom 15. April bis zum 1. November täglich gekauft werden. Der Preis für Balaton24 beträgt 1090 Forint an den Vorverkaufsstellen und Automaten, 981 Forint online und 750 Forint bzw. 675 Forint für Personen unter 26 Jahren. Balaton72 kostet 2.740 Forint an den Kassen und Automaten, 2.466 Forint online und 1.830 Forint bzw. 1.665 Forint für Jugendliche unter 26 Jahren.

MÁV-Start weist auch auf das im letzten Jahr eingeführte Bakony-Tagesticket hin, das am Tag der Gültigkeit unbegrenzte Fahrten auf einer der schönsten Strecken des Bakony, der Bahnlinie Veszprém-Györ, die entlang des Cuha-Bachtals verläuft, und auf einigen der Volánbus-Linien in der Region ermöglicht, so dass die Fahrgäste für den Besuch des Bakony keine separaten Fahrkarten für Zug und Bus kaufen müssen. Im vergangenen Jahr wurden 1300 Karten dieser Art verkauft. Das Bakony-Tagesticket kann nur an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen vom 15. April bis zum 18. Juni und vom 29. August bis zum 31. Oktober gekauft werden, während es vom 19. Juni bis zum 28. August jeden Tag zum vollen Preis von 1199 Forint und 799 Forint für Personen unter 26 Jahren erhältlich ist.