Ungarn: Ein Drittel der jungen Berufstätigen plant, im Ausland Arbeit zu finden

Laut einer von K&H durchgeführten Umfrage plant ein Drittel der jungen Berufstätigen, im Ausland eine Arbeit zu finden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die im ersten Quartal dieses Jahres durchgeführte repräsentativeergab, dass 34 % der jungenplanen, zumindest für einen bestimmten Zeitraum im Ausland zu arbeiten. In den vergangenen fast zehn Jahren, in denen die Jobpläne junger Menschen erhoben wurden, gab es nur 2013 und Anfang 2017 ähnlich hohe Zahlen, heißt es weiter. Gleichzeitig gaben 27 % der befragten jungen Menschen an, keinerlei Pläne für eine Arbeitssuche im Ausland zu haben. Etwa 36 % der jungen Arbeitnehmer im Alter von 20 bis 29 Jahren gaben an, dass sie erwarten, leicht einen neuen Job zu finden. Laut K&H ist dies das beste Ergebnis seit 2020.

Gleichzeitig waren 11 % der jungen Menschen pessimistisch und sagten, dass es sehr schwierig sein würde, einen neuen Arbeitsplatz zu finden. K&H erklärte, dass die Arbeitslosenquote in Ungarn rückläufig sei und im ersten Quartal dieses Jahres bei den 20- bis 24-Jährigen bei 11,1 % und bei den 25- bis 29-Jährigen bei 4,1 % lag, gegenüber 12,7 % bzw. 5,6 % im dritten Quartal 2020. In bestimmten Sektoren, einschließlich des Einzelhandels, besteht ein Mangel an Arbeitskräften, aber viele Bewerber sind für die verfügbaren Stellen nicht geeignet.