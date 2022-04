Weitere Vogelgrippe-Infektionen in Südungarn festgestellt

Die ungarische Behörde für Lebensmittelsicherheit (NÉBIH) hat in Geflügelfarmen in den Komitaten Békés und Csongrád-Csanád in Süd- und Südostungarn Vogelgrippe-Infektionen festgestellt, teilte die Behörde am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Behörde inspiziertein Mezőkovácsháza, Tótkomlós und Nagybánhegyes, nachdem Berichte über steigende Sterberaten eingegangen waren. Die Keulung von insgesamt 65.000 Tieren habe bereits begonnen, so die Behörde. Gleichzeitig wird erwartet, dass sich die Infektion auch im Komitat Bács-Kiskun in Südungarn weiter ausbreitet, so Nebih. Gemäß denmüssen Futtermittel und Wasser in geschlossenen Behältern gelagert werden, und in Hochrisikogebieten muss das Geflügel in Ställen gehalten werden, so Nébih.