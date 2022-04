Varga: Inflationszahlen in Ungarn im EU-Mittelmaß

Ungarns Inflationsrate von 8,6 % liegt im Mittelfeld der Europäischen Union, sagte Finanzminister Mihály Varga am Freitag unter Berufung auf Eurostat-Daten – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Varga erklärte auf Facebook, dass diein der EU im März durchschnittlich 7,8 % betrug. In Mittel- und Osteuropa lag die Inflation mit 9,6 % in Rumänien und der Slowakei, 10,2 % in Polen und 11,9 % in der Tschechischen Republik deutlich über dem EU-Durchschnitt, sagte er. Die hohe Inflation in ganz Europa sei auf die explodierendenzurückzuführen, fügte er hinzu. Die ungarische Regierung hat wirksame Maßnahmen ergriffen, um die Auswirkungen zu verringern, und diese haben die Inflation um mehrere Prozentpunkte gedämpft, sagte er.