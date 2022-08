Varga: Ungarns Wirtschaft gehört zu den am schnellsten wachsenden in der EU

Ungarns Wirtschaft ist trotz des verlängerten Krieges gewachsen, mit 6,5 % Wachstum im zweiten Quartal dieses Jahres, was über 50 % mehr als der Durchschnitt der Europäischen Union ist, sagte der Finanzminister am Donnerstag auf Facebook – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mihály Varga fügte seinem Facebook-Post ein Diagramm bei, das zeigt, dass Ungarns BIP das drittbeste in der EU ist. Nur Slowenien und Portugal schnitten mit 8,3 % bzw. 6,9 % besser ab als Ungarn. Auf Ungarn folgen Spanien mit 6,3 % und Zypern mit 6,1 %. Die niedrigsten Wachstumszahlen von 1,6 % bzw. 1,5 % in der Grafik entfallen auf die Slowakei und Deutschland. Varga sagte auch, dass die durch den Krieg verursachte Krise die wirtschaftlichen Aussichten für ganz Europa zunehmend ungünstig macht. „Das Ziel ist es, die Stabilität und das Wachstum der ungarischen Wirtschaft in einem sich verschlechternden Umfeld zu erhalten“, fügte er hinzu.