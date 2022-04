Ungarn: Produktion im Baugewerbe könnte 2022 das Niveau von 2021 erreichen

Die Produktion des ungarischen Baugewerbes könnte in diesem Jahr das Niveau des Vorjahres von rund 5.500 Milliarden Forint (14,7 Mrd. EUR) erreichen, sagte der Leiter des Branchenverbands ÉVOSZ auf einer von Portfolio.hu am Dienstag organisierten Branchenkonferenz – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

László Koji sagte, dass der private Sektor mit Projekten in der Industrie und Logistik die Produktion ankurbeln wird. Die Aufträge des Staates und der Gemeinden werden wahrscheinlich zurückgehen, da die Regierung Bauinvestitionen in Höhe von rund 500 Milliarden Forint verschoben hat, fügte er hinzu. Csaba Gyutai, der Beauftragte der Regierung für die Koordinierung der politischen Maßnahmen im Bausektor, drängte auf eine Reindustrialisierung des lokalen Baumaterialsektors. Er wies darauf hin, dass 90 % der Generalunternehmer und 80 % der Baustoffhändler in ungarischem Besitz sind, der Anteil der lokalen Eigentümer bei den Baustoffherstellern jedoch nur 10 % beträgt.