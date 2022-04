Ungarische Zentralbank hebt Leitzins um 100 Basispunkte an

Die ungarischen Zentralbanker haben auf ihrer regulären Sitzung am Dienstag den Leitzins um 100 Basispunkte auf 5,40 % angehoben und gleichzeitig die beiden Seiten des Zinskorridors um das gleiche Verhältnis erweitert – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In einer nach der Sitzung veröffentlichten Erklärung sagte der Geldpolitische Rat, dass der Krieg in derdie Inflationsaussichten „weitaus stärker als üblich“ gefährdet habe. „Um die gestiegenen fundamentalen Inflationsrisiken zu mindern und die Erwartungen angemessen zu steuern, ist es notwendig, den Zyklus der Leitzinsstraffung in der kommenden Zeit fortzusetzen“, erklärte der Rat und bekräftigte seine politische Position. Der Rat bekräftigte auch die Verpflichtung der Zentralbank, zusätzlich zu ihrem vorrangigen Ziel der Preisstabilität die Marktstabilität zu gewährleisten. „Falls erforderlich, ist die Zentralbank bereit, mit allen Elementen ihres geldpolitischen Instrumentariums zu intervenieren, um die Stabilität derzu gewährleisten“, erklärten die Währungshüter. Der Währungsrat wird den Zinserhöhungszyklus so lange fortsetzen, bis sich die Inflationsaussichten in der Nähe des Zentralbankziels stabilisieren und die Inflationsrisiken am geldpolitischen Horizont ausgeglichen sind, fügten sie hinzu. Die Entscheidungsträger sagten, dass der Leitzins „in den kommenden Monaten“ allmählich zum Niveau der einwöchigen Einlagefazilität der Zentralbank aufschließen werde, und fügten hinzu, dass die Zentralbank „weiterhin bereit ist, schnell und flexibel zu reagieren, indem sie den Zinssatz für die einwöchige Einlagefazilität festlegt, wenn die kurzfristigen Risiken auf den Finanz- und Rohstoffmärkten dies rechtfertigen“. Der Rat stellte fest, dass die Zentralbank den Zinssatz für einwöchige Einlagen „normalerweise monatlich“ festlegt.

Auf einer Online-Pressekonferenz im Anschluss an die Sitzung erklärte der Präsident der Zentralbank, György Matolcsy, dass Ungarn den Kampf gegen die Inflation fortsetzen müsse, bis diese wieder auf 3 % gesenkt sei. Er sagte, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder auf den Toleranzbereich der Zentralbank zurückgehen könnte. Matolcsy sagte, die Grundlagen für eine weitere Steuerreform sollten „grün und digital sein und sich auf umsatzabhängige Steuern konzentrieren“. Er sagte, dass die Zentralbank ein zweijähriges Programm zur „wirtschaftlichen Stabilisierung“ ausarbeite, das sie der Regierung in den kommenden Wochen empfehlen werde.