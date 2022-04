Budapest: Neuer Panoramaballon wird am 1. Mai im Stadtpark in Betrieb genommen

Ein Ballon, der einen Panoramablick auf Budapest in 150 Metern Höhe bietet, wird ab dem 1. Mai in einer neuen Touristenattraktion im Stadtpark auf die Besucher warten, sagte der Geschäftsführer des Unternehmens, das das Projekt leitet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Ballon wurde im Rahmen des groß angelegten Liget-Umgestaltungsprojekts im Stadtpark installiert, erklärte Benedek Gyorgyevics gegenüber Reportern vor Ort. „Derwird ein Symbol für Budapest und den wieder aufstrebenden Tourismus in Ungarn nach der Pandemie sein“, sagte er. Für die Errichtung der Ballonbasis am Boden wurde eine 10.000 Quadratmeter große Fläche begrünt, fügte Gyorgyevics hinzu.

Zoltán Závodszky, Generaldirektor von BallonKilátó, dem Unternehmen, das den Ballon betreibt, sagte, das französische Unternehmen habe ihn nach dem Vorbild des berühmten Ölgemäldes „Ballon“ des Malers Pál Szinyei Merse aus dem 19. Jahrhundert gestaltet. Der Ballon bietet Platz für bis zu 30 Personen ab 6 Jahren und überwindet die 150 Meter in etwa 5 Minuten und verbringt etwa die gleiche Zeit in der Luft, so Závodszky. Der Ballon ist mit Seilen am Boden befestigt und wurde so ausgestattet, dass er den höchsten Sicherheitsstandards entspricht, sagte er und fügte hinzu, dass er nur bei geeigneten Wetterbedingungen betrieben wird.