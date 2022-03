Haus der ungarischen Musik gewinnt Sonderpreis der MIPIM-Jury

Das Haus der ungarischen Musik, ein Schaufenster der lokalen Musikgeschichte, Bildung und Talente, das kürzlich im Budapester Stadtpark eröffnet wurde, hat auf der diesjährigen internationalen Immobilienmesse MIPIM in Cannes den Sonderpreis der Jury gewonnen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

László Baán, der Regierungsbeauftragte für, ein Projekt, das den Stadtpark sanieren und in einen Magneten für Einheimische und Besucher verwandeln soll, sagte, dass zum ersten Mal in der 30-jährigen Geschichte der MIPIM Awards ein ungarisches Projekt mit dem Preis ausgezeichnet wurde. Er fügte hinzu, dass die Entscheidung, das vom japanischen Architekten Sou Fujimoto entworfene und im Rahmen von Liget Budapest errichtete Gebäude auszuzeichnen, einstimmig gefallen sei. Die internationale Fachjury habe bei ihrer Bewertung die Aspekte Nachhaltigkeit, Ästhetik und Besuchererlebnis berücksichtigt, so Baán in einer Erklärung.