Orbán kündigt Verlängerung der Preisobergrenzen für Kraftstoffe und Lebensmittel bis zum 1. Juli an

Die Regierung hat beschlossen, die Preisobergrenzen für Kraftstoffe und einige Grundnahrungsmittel bis zum 1. Juli zu verlängern, teilte Ungarns Ministerpräsident am Mittwoch nach einer Kabinettssitzung mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Preise steigen in ganz Europa vor allem wegen des Krieges [in der Ukraine] und werden weiter steigen, bis der Krieg vorbei ist“, sagte Viktor Orbán in einer auf Facebook veröffentlichten Videobotschaft. „Wenn wir das sehen, können wir innicht untätig bleiben. Die Regierung wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um die Familien vor den Folgen der steigenden Preise zu schützen“, so Orbán.

„Wir mussten heute eine Entscheidung treffen. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Preisobergrenzen für Kraftstoffe und Grundnahrungsmittel bis zum 1. Juli zu verlängern“, sagte Orbán. Der Ministerpräsident hatte Mitte Januar angekündigt, die Preise für Zucker, Weizenmehl, Sonnenblumenöl, Schweinekeulen, Hühnerbrust und -rücken sowie Milch mit 2,8 % Fett auf dem Stand vom 15. Oktober 2021 einzufrieren, um die Inflation zu dämpfen. Die ursprünglichen Preisobergrenzen galten für einen Zeitraum von drei Monaten ab dem 1. Februar. Die Preisobergrenze von 480 Forint pro Liter für Benzin und Diesel wurde am 15. November eingeführt und sollte am 15. Mai auslaufen.