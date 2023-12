Ungarn: Verbraucherpreise im November um 7,9 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen

Die Verbraucherpreise in Ungarn waren im November um 7,9 % höher als im gleichen Monat des Vorjahres, teilte das Statistische Zentralamt (KSH) am Freitag mit. Im Vergleich zum Vormonat stagnierten die Preise, obwohl der Preis für Kraftstoffe um 3,6 % fiel – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Die Preise für Nahrungsmittel stiegen um 7,1 % und damit langsamer als im Vormonat, als sie um 10,4 % gestiegen waren. Die Energiepreise für private Haushalte fielen um 18,1 %, wenn auch von einem hohen Niveau aus. Die Gaspreise gingen um 36,2 % zurück und die Strompreise sanken um 3,5 %. Die Preise in der Güterkategorie, die Kraftstoffe für Fahrzeuge umfasst, stiegen um 14 %. Die Preise für Kraftstoffe stiegen um 25,4 %. Der harmonisierte Verbraucherpreisindex, der zur besseren Vergleichbarkeit mit anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union berechnet wird, lag bei 7,7 %. Die Kerninflation, die die volatilen Kraftstoff- und Lebensmittelpreise ausschließt, lag bei 9,1 %.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Márton Nagy, der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, kommentierte die Daten mit den Worten, die Regierung habe ihr Versprechen erfüllt, die Inflation bis Oktober in den einstelligen Bereich zu drücken, zwei Monate vor Jahresende, wie ursprünglich erwartet. Die Inflation sei im November unter 8 % gefallen, was den Familien und der Wirtschaft zugute komme. Der Minister sagte in einer Erklärung, dass der Rückgang der Inflation die Wirksamkeit der gezielten Maßnahmen der Regierung beweise. Um den Preisanstieg weiter einzudämmen, verlängert die Regierung die verbindlichen Preisobergrenzen für Grundnahrungsmittel bis zum 1. Juli, sagte er. Die Preise von Grundnahrungsmitteln werden weiter überwacht, wobei die Zahl der überwachten Waren von 62 auf 80 steigen soll, darunter laktose- und glutenfreie Waren, Rindfleisch und Ente. In der Zwischenzeit zeigten andere Indikatoren, dass die ungarische Wirtschaft im nächsten Jahr wieder auf ihren früheren Wachstumspfad zurückkehren könnte, sagte er. Das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal war eines der schnellsten in Europa, und auch der Kaufwert der Reallöhne hat zu steigen begonnen, sagte er.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Youtube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren