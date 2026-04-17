Gulyás: Regierung beschließt Verlängerung der Preisobergrenzen für Kraftstoffe

Die Regierung hat auf der Kabinettssitzung am Mittwoch beschlossen, die Preisobergrenzen für Kraftstoffe zu verlängern; der Ministerpräsident habe den entsprechenden Erlass unterzeichnet, teilte Gergely Gulyás, der Leiter des Amtes des Ministerpräsidenten, am Freitag auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

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Damit die Preisobergrenzen für Kraftstoffe auch nach dem Regierungswechsel bestehen bleiben, müsse auch das neue Parlament einen Beschluss fassen, sagte er. „Wir werden daher die erforderlichen Gesetzesvorlagen einbringen, und das neue Parlament kann sofort darüber entscheiden“, so Gulyás. Anfang März hatte die Regierung die Preise für Benzin und Diesel auf 595 HUF bzw. 615 HUF pro Liter begrenzt, um die Auswirkungen des Konflikts im Nahen Osten und der Stilllegung der Druschba-Pipeline, über die Ungarn sein russisches Rohöl bezieht, auf die Märkte abzumildern.