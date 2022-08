Szijjártó: Russland ist die einzige Gasquelle für Ungarn

Die Infrastruktur und die geographische Lage Mitteleuropas erlauben es Ungarn nicht, große Mengen Erdgas von anderen Anbietern als Russland zu beziehen, sagte der Außenminister am Dienstag dem US-Fernsehsender Fox News – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Péter Szijjártó wurde zu seinen Verhandlungen in Moskau im vergangenen Monat befragt. Er antwortete, Mitteleuropa sei derzeit ausschließlich auf Gas angewiesen, das über Pipelines geliefert werde. „Wenn man in Mitteleuropa große Mengen an Gas kaufen will, ist Russland leider die einzige Quelle“, sagte Szijjártó. Während die nord- und westeuropäischen Lieferrouten vor „technologischen und politischen Herausforderungen“ stünden, würden die ungarischen Lieferungen über eine vor zwei Jahren fertig gestellte Pipeline ununterbrochen über die Türkei, Bulgarien und Serbien fließen, sagte er. Auf die Frage nach dem „Plan B“ der Regierung angesichts der Tatsache, dass „Russland … Europa erpresst und sagt, dass es kein Gas liefern wird“, sagte Szijjártó: „Wir hätten einen Plan B, aber das ist keine Frage von Plänen oder Träumen … es ist eine Frage der Physik und Mathematik. Man kann Träume haben, aber wenn es in der Region keine alternativen Quellen und keine infrastrukturellen Möglichkeiten gibt, dann befindet man sich definitiv in einer einseitig wehrlosen Position.“ Die LNG-Terminals in den Ländern rund um Ungarn hätten nicht genug Kapazität, um russisches Gas zu ersetzen.