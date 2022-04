Karácsony: Budapest erhält direkte EU-Mittel für grüne Entwicklungen

Die Europäische Kommission finanziert direkt grüne Entwicklungen in Budapest als Teil einer Mission, die dazu beitragen soll, die Klimaziele für 2030 in hundert Städten in Europa zu erreichen, sagte Gergely Karácsony, der Bürgermeister der Stadt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Mission der Europäischen Union für klimaneutrale und intelligente Städte unterstützt auchin Nordungarn undim Süden, sagte er in einem Facebook-Post. Ziel der Mission ist es, die europäischen Städte dabei zu unterstützen, ihre Klimaziele bis 2030 zu erreichen und zu „Experimentier- und Innovationszentren zu werden, damit alle europäischen Städte bis 2050 nachziehen können“, heißt es auf der Website der Mission.

Das 360-Millionen-Euro-Programm lässt den Städten ein hohes Maß an Unabhängigkeit, und Budapest muss eine „Klimastadt-Vereinbarung“ ausarbeiten, in der alle Konzepte für die Bereiche der Stadtverwaltung zur Erreichung der Klimaneutralität detailliert aufgeführt sind, so Karácsony. „Budapest hat eine große Chance erhalten, die wir nutzen müssen. Wir werden alles tun, was in unserer Macht steht, und bitten die Regierung um Unterstützung und Zusammenarbeit“, sagte er.