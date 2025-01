Ungarns Stimme beim Treffen der EU-Außenminister in Brüssel wird davon abhängen, ob die Europäische Kommission Garantien gibt, Maßnahmen zu ergreifen, wenn die Energiesicherheit der Gemeinschaft von außerhalb des Blocks bedroht wird, sagte der ungarische Außenminister am Montagmorgen im Vorfeld der Veranstaltung – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Es sei klar geworden, dass die Sanktionen, die die EU im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine gegen Russland eingeführt habe, „schwer gescheitert sind“, sagte Péter Szijjártó auf Facebook. „Diese Maßnahmen haben der Wirtschaft in Europa, auch in Ungarn, großen Schaden zugefügt. Sie haben die Wirtschaft unseres Landes 19 Milliarden Euro gekostet“, sagte er und fügte hinzu, dass die Ukraine gleichzeitig weitere Schritte unternommen habe, die ein Risiko für die Energiesicherheit Ungarns und Mitteleuropas darstellten. „Das kann so nicht weitergehen“, sagte Szijjártó und forderte die Europäische Kommission auf, die Interessen der EU-Mitgliedstaaten und nicht die des EU-Kandidaten Ukraine zu vertreten. Die EU-Außenminister werden bei ihrem Treffen am Montag entscheiden, ob die bestehenden Sanktionen gegen Russland verlängert werden sollen.